روحاني يدعو إلى الوحدة لمواجهة "الحرب الاقتصادية" الأمريكية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى الوحدة من أجل التصدي لما وصفها "الحرب الاقتصادية" التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده.
وقال روحاني في كلمة تلفزيونية "ينبغي أن نتحد لمواجهة وكسب هذه الحرب الاقتصادية التي بدأتها أمريكا علينا".
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