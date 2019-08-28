الان تتابع أمريكا تفرض عقوبات على شبكتين لارتباطهما ببرنامج إيران الصاروخي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة، فرضت اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكتين لارتباطهما ببرنامج إيران الصاروخي.
وقالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.
وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.
تأتي العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
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