بعد إغلاق باب الطعون.. ما لا تعرفه عن المجلس الوطني الاتحادي 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

المجلس الوطني الاتحادي، وهو السلطة التشريعية للاتحاد الإماراتي، إلا أن صلاحياته ما زالت استشارية، ولكن مع نوايا خطة لتوسيع مهامه تدريجيا.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي، السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي:

- المجلس الأعلى للاتحاد - رئيس الاتحاد ونائبه - مجلس وزراء الاتحاد - المجلس الوطني الاتحادي - القضاء الاتحادي، وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972.

المهام

من أبرز مهام المجلس الوطني الاتحادي، النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات، واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.

تشكيل المجلس

وتنص المادة (68) من دستور الإمارات على أن يضم المجلس 34 عضواً، إلا أنه بعد انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد ارتفع العدد إلى أربعين عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي:

- (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.

- (8) مقاعد لإمارة دبي.

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- (6) مقاعد لإمارة الشارقة.

- (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.

- (4) مقاعد لإمارة عجمان.

- (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.

- (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.

و يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالمياً.

وأصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلا من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.

شروط وأحكام عضوية المجلس

المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، أن لا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية التمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، الإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، مجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

للجان المجلس :

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لجنة فحص الطعون والشكاوى لجنة المسائل وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية.