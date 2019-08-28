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الملكة إليزابيث توافق على مقترح تعليق عمل البرلمان 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أصدر مجلس مستشاري ملكة بريطانيا، اليوم الأربعاء، بيانًا، يؤكد موافقة الملكة إليزابيث على خطة "بوريس جونسون" رئيس الوزراء البريطاني، لتعليق العمل بالبرلمان.

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وأشار البيان إلي أن أعمال البرلمان ستتوقف اعتبارا من يوم في الفترة من التاسع حتى الثانى عشر من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقال البيان "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019".

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