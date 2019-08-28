السلطات العراقية تعتقل قيادي داعشي مسؤول عن البرمجيات

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء "سعد معن"، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على معاون الأمير الإداراي والمالي لديوان الجند القيادي في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى الملقب بــ"أبو المعتصم"، وذلك في عملية نوعية لمديرية استخبارات، مضيفًا أن القيادي المعتقل خبير برمجيات بتنظيم داعش الإرهابي.

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وأوضح "معن"، أنه تم إلقاء القبض علي القيادي الإرهابي ضمن نطاق محافظة نينوى، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليًا.

واعتقلت القوات العراقية مئات من مسلحي التنظيم خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014 ـ 2017).

وانتهت الحرب بخسارة داعش جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، والمقدرة بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.