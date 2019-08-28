ديبكا: حزب الله عرض على إسرائيل إمكانية الانتقام المحدود 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أوضح موقع "ديبكا" العبري، عن عرض زعم أن "حزب الله" اللبناني قدمه لإسرائيل، ولكنها رفضته بشكل قاطع.

زعم الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا اقتراحا مقدما من "حزب الله"، يقضي بالرد بشكل محدود لإغلاق ملف سقوط الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين، اللتان سقطتا في الضاحية الجنوبية من بيروت قبل عدة أيام.

وادعى الموقع العبري أن عرض حزب الله جاء عبر وسطاء سريين أو قنوات سرية، بهدف إغلاق صفحة هاتين الطائرتين المسيرتين اللتان سقطتا في الضاحية، ليلة السبت/ الأحد الماضي، وكذلك الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مدينة عقربا السورية.

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ورأى الموقع الإلكتروني نقلا عن مصادر أدعى أنها مصادر عسكرية واستخباراتية أن إسرائيل ردت على عرض "حزب الله"، الخاص بتفادي عمل عسكري كبير، بأن تل أبيب سترد على أي هجوم يشنه "حزب الله"، بغض النظر عن الهدف الذي يطاله، سواء أكان محدوداً أم لا، أو كونه هدفا عسكريا أو مدنيا.

وأضاف الموقع الإلكتروني العبري بأن سلاح الجو الإسرائيلي يتواجد على مدار الساعة في المجال الجوي اللبناني، لدرء أي هجوم من "حزب الله"، وهو ما يعني أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون قويا في حال إقدام الحزب اللبناني على أي عمل داخل إسرائيل.

وحذر الموقع العبري "حزب الله" من أن سلاح الجو الإسرائيلي سيستهدف لبنان، دون تحديد وجهة الأهداف اللبنانية، وبأنه في الوقت الذي يهدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالرد القوي داخل إسرائيل، فإنه لم يقم بأي عمل منذ ليلة السبت/ الأحد الماضي، حينما أغارت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على الجنوب اللبناني، الأولى كانت للاستطلاع والثانية كانت تحمل مواد متفجرة.

وتوقع الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن "حزب الله" سيقوم بالرد على الغارة الإسرائيلية قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي رقم 22، المقررة في السابع عشر من الشهر المقبل، بهدف إرباك حسابات المنافسين.