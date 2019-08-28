- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري، المستجدات الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا والحرب ضد الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - أهمية استمرار وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، وزيادة التنسيق إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما فيما يتعلق بجهود محاربة الإرهاب.
وأكد الصفدي حرص بلاده على بناء علاقات مع كينيا، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات، خصوصا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به السلطتان التشريعية في البلدين لتعزيز التعاون وتفعيل التواصل.
وأشار الصفدي إلى ما تتمتع به المملكة من مزايا اقتصادية وموقع جغرافي يجعلها حلقة وصل بين المنطقة وقارة أفريقيا، ما عزز سبل تنشيط حركة التجارة والصادرات.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأردني يستعرض مع مسؤول كيني المستجدات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.