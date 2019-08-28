مفوضية اللاجئين: 28 ألف لاجئ سورى عادوا إلى بلادهم من الأردن

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عودة 28000 لاجئ سورى إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودى بين البلدين منتصف أكتوبر الماضى.
ووفقا لما نشره موقع جريدة سبق السعودية، أوضحت المفوضية، في بيان صحفى، أن من هؤلاء الـ 28000 عاد أكثر من 22000 لاجئ سورى في عام 2019 م، مؤكدةً أن الرقم مبنى على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.
وأكدت أن عودة اللاجئين إلى سوريا اختيارية إلا أنها تواصل تقديم المشورة للاجئين الذين يفكرون في العودة.
وقالت إنه وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين بدأوا في العودة، إلا أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولى في دعم الأردن لتلبية الاحتياجات السائدة للاجئين الذين ما زالوا فيه.
وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالى عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596 لاجئًا.
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