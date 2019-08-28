ترامب: نشيد بجونسون العظيم بعد قرار تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أشاد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ برئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ بعد قرار تعليق أعمال ​البرلمان البريطاني​.

وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" قد أفجت بأنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى لتعليق عمل البرلمان البريطاني حتّى 14 تشرين الأول المقبل"، قبل أسبوعين على الموعد المقرّر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقّرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من تشرين الأول.