رئيس الحكومة اليمنية: عودة الدولة إلى‎ عدن انتصار للشعب

اعتبر رئيس ​الحكومة اليمنية​ معين عبد الملك ان "عودة ​الدولة​ إلى ​محافظة عدن​ هو انتصار لجميع أبناء الشعب"، مشيراً إلى أن "يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة، وجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى".

ولفت إلى أن "عودة الدولة إلى‎ عدن انتصار لجميع أبناء الشعب"، مشيراً إلى أن "الوطن يتسع للجميع في ظل ​الأمن​ والاستقرار والحوار ​البناء​ تحت سيادة الدولة والقانون".