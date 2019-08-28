كوربين يطلب مقابلة الملكة إليزابيث لمناقشة "بريكست"

طلب زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض، ​جيريمي كوربين​، مقابلة الملكة إليزابيث للتعبير عن قلقه تجاه نية رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان قبل خروج البلاد من ​الاتحاد الأوروبي​.

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