تيننتي: "اليونيفيل" تعمل بنشاط لضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق

لفت المتحدث الرسمي باسم "​اليونيفيل​" ​اندريا تيننتي​ إلى أن "اليونيفيل" تتابع عن كثب التطورات في ​لبنان​ وفي المنطقة ككل وفي هذا السياق، من المهم للغاية ضمان الأمن والاستقرار على طول ​الخط الأزرق​، حيث تعمل اليونيفيل بنشاط مع الأطراف وعلى الأرض لتحقيق هذه الغاية".

وأكد أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، جنبا الى جنب مع ​القوات المسلحة​ اللبنانية، يحافظون على وجود عملياتي مستمر على طول الخط الأزرق ليلا ونهارا وإن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو دل كول على تواصل تام مع الجهات لمنع أي سوء فهم أو حوادث قد تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر. كما يواصل حض الجهات على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، عملا وقولا، والاستفادة من آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لإثارة أي مسألة ذات أهمية في ظل ​البيئة​ المتوترة الحالية".

وأضاف: "بينما نتابع هذه ال​تقارير​ عن كثب، بما في ذلك اتصالاتنا بالسلطات اللبنانية، لا تستطيع اليونيفيل التعليق على أي حوادث تقع خارج منطقة عملياتنا. أما في منطقة عملياتنا، فكما تعلمون إن اليونيفيل على الدوام ترفع تقارير وتحتج على كل انتهاك جوي تلاحظه. كما أن تقارير اليونيفيل تشكل الأساس لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى ​مجلس الأمن​ في هذا الصدد".