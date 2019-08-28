النشرة: تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية فوق قرى العرقوب -حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "تشهد منطقة حاصبيا ومنذ ساعات الصباح تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية التي تخرق من حين لآخر حرمة الأجواء اللبنانية فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ طلعات استكشافية بشكل دائري على علو متوسط حينا ومنخفض حينا آخر، فوق قرى وبلدات: ​العرقوب​، حاصبيا، مجرى ​نهر الحاصباني​، امتدادا حتى مرتفعات جبل بربز، ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​".

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