الكتلة الوطنية: معامل التفكّك الحراري سم للمواطنين مع تفشي الفساد وانعدام الرقابة

شدّد "حزب الكتلة الوطنية ال​لبنان​ية" على أنّ "تضمين خطة معالجة ​أزمة النفايات​ مسألة إنشاء معامل للتفكّك الحراري تطرح جملة أسئلة على وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ و​الحكومة​ مجتمعة لجهة قدرة الإدارة العامة على المراقبة والمحاسبة في تشغيلها حفاظاً على سلامة المواطنين من سمومها"، لافتاً إلى أنّه "مع اعتراف السلطة التنفيذيّة بتفشّي ​الفساد​ في ​القطاع العام​ واستمرار الفضائح البيئيّة ألم تقتنع بأنّ عليها توفير مستوى عالٍ من المراقبة قبل التوجّه إلى حلول من هذا النوع؟".

وفي بيان له، طرح الحزب مجموعةً من الأسئلة وضعها برسم الحكومة ووزير البيئة، داعيًا إلى "ضرورة المبادرة لوقف الفساد المسؤولة عنه "الأحزاب – ​الطوائف​" الحاكمة"، متسائلا "هل يمكن أن يطمئنّ ​الشعب اللبناني​ إلى إجراء هذا المستوى من الرقابة، في حين أنّ الحكومة في موازنة 2019 خفّضت موازنات أجهزة الرقابة كلّها؟".

وفي سياقٍ متّصل، سأل الحزب "هل وضعت الحكومة دراسة عن تأثير إنشاء محارق على ​البطالة​ في لبنان؟"، مؤكدًا أنّه "لو طبّقت الحكومة أنموذج مراكز الفرز الناجحة في عدد من القرى على مستوى الوطن في بلديات أو اتحاد بلديات سينتج منه تأمين آلاف الوظائف وهذا على عكس الحال تماماً مع معامل التفكك الحراري".

واعتبر أنّ "المدهش في قرارات ​مجلس الوزراء​ يكمن في الطلب من "​حركة أمل​" و"​حزب الله​" استمزاج رأي المواطنين في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ عن موقع المعمل المزمع إنشاؤه في هذه المنطقة"، متسائلا "أليس ل​وزارة البيئة​ الإمكانات للوقوف على رأي مواطنيها هناك، وهل معاناة أهل الضاحية الجنوبيّة من ​مشكلة النفايات​ مختلفة عن باقي المواطنين، وهل عليهم تحمّل ما لا يتحمّله غيرهم في المناطق الأخرى أو العكس؟ أليست تلك التصرّفات التي تكرّس الفرز الطائفي لأسباب زبائنيّة محاولة أخرى لضرب منطق المواطنة الجامعة في الحقوق والواجبات؟".