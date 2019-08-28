مراد يشدد على الحوار وسياسة مد اليد ويشيد بإدانة اللبنانيين للعدوان الاسرائيلي

أشاد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، بالاجتماع والاتفاق الذي حصل في اليومين الاخيرين على ادانة العدوان على سيادة لبنان مشيرا الى ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ القوي اثبت قوته من خلال مواقفه عندما دعا للالتفاف والاجماع حول مؤسسات الدولة .

واكد مراد خلال مأدبة غداء في منزله في شتورا أقامها على شرف وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، دعم معادلة ثلاثية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​، التي اثبتت اهميتها وعززت موقف لبنان وأدانت العدوان ودعمت موقف الدولة .

واشار الى ان "بدورنا نقدّم الاعتراض باعتبار ما حصل عدوان حقيقي على لبنان بصفتي الشخصية من مبدأ أنّي ابن مختار القومية العربية ولأني أؤمن بمقولة الزعيم جمال عبد الناصر ان ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة من اجل ذلك انا مع اي رد من اي مكان انا مع المقاومة سواء من لبنان او ​فلسطين​ وأي دولة عربية تقاتل اسرائيل، ودعا الى الايمان أولاً ان نؤمن بهذه السيادة وبعدها نستطيع ان نحل اي مسألة مهما كانت صعبة وان شاء الله في ظل العهد القوي سوف نرى انفسنا بحالة افضل من خلال التوجيهات الانمائية في حكومة الى العمل برئاسة ​سعد الحريري​ .

وختم مراد بالاشارة الى ان رفعنا منذ فترة ​سياسة​ مد اليد هذه السياسة التي اوصلتنا الى مجلس النواب والتي اوصلت الحزب والتيار ومن نمثّل الى الدولة هذه السياسة منذ رفعناها لم يقابلها احد، فأصرّينا وسنبقى مصرين على مد اليد من اجل خدمة الناس و​البقاع​ ونحن سنبقى نمد ايدينا لوحدنا ولمن يحب ان يضع يده بيدنا من اجل انماء البقاع.