حصيلة تفتيش وزارة العمل: 3 إقفالات و47 ضبطاً و16 انذاراً

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بان "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 12 منطقة اليوم وهي ​عرمون​، ​الروشة​، ​جسر الباشا​، عوكر، ​النقاش​، خط ​البيسارية​ – صور، شرق صيدا، ابلح، رياق، العين، ​الفاكهة​ وخط زفتا – ​النبطية​ وزار المفتشون 53 مؤسسة ومحلاً وتم اقفال 3 مؤسسات وتسطير 47 ضبطاً و16 انذاراً".