قائد الجيش إلتقى كوبيش وسفير المغرب ووفدا من جامعة الـNDU

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في ​اليرزة​، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ السيد يان كوبتش، ثم سفير لبنان في ​المغرب​ السيد ​زياد عطالله​، كما استقبل الشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة كوكاش من مؤسسة العرفان، كذلك استقبل وفداً من جامعة NDU، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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