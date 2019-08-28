الراعي التقى وفدا من القوات اللبنانية في بكركي وبحث معه الأوضاع العامة

إستقبل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، وفدا من كتلة "​القوات اللبنانية​" ضم النائبين ​شوقي الدكاش​ وادي ابي اللمع يرافقهما انطوان مراد وكان بحث في مواضيع آنية على الساحة المحلية.

وأكد الدكاش "اننا تشرفنا بلقاء صاحب الغبطة ونقلنا له تحيات رئيس الحزب ​سمير جعجع​، وتداولنا في الأوضاع العامة على مختلف الاصعدة، السياسية والإقتصادية وتحديات المرحلة في ضوء التطورات الأخيرة. وتم التطرق الى موضوع دعوة الراعي الى اجتماع للجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء النيابي الماروني الموسع للبحث في كافة المواضيع الأساسية المطروحة سواء على الصعيد السياسي او الإقتصادي. كما شكرناه لرعايته قداس الشهداء يوم الأحد المقبل وهو اكد لنا مرافقته ب​الصلاة​ لراحة نفوسهم."

ورأى الدكاش ان "الراعي متفهم للجو العام في المنطقة وهو يواكب التطورات"، مؤكدا أن "القوات اللبنانية مستعدة لتلبية اي اجتماع يدعو اليه صاحب الغبطة لكون هذا الصرح يجمع كل الناس".

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