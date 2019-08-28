اللواء عثمان استقبل نقيب الأطباء ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة وصاحب مستشفى نجار

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ نقيب الأطباء الدكتور ​شرف أبو شرف​، في زيارة تهدف إلى التعارف والتنسيق، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة قوى الأمن و​نقابة الأطباء​.

كذلك استقبل اللواء عثمان نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ المهندس ​سليمان هارون​ على رأس وفد من النقابة، وقد جرى خلال الزيارة البحث في مسائل مشتركة تهمّ الجانبين.

وحضر اللقاء رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سعيد فوّاز، رئيس مصلحة ​الصحة​ العميد الركن معين شحادة، رئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد المهندس عصام طقوش ورئيس فرع الإدارة في وحدة الإدارة المركزية العقيد محمد عبّود.

كذلك التقى اللواء عثمان صاحب ​مستشفى​ نجار الدكتور غازي نجار، في زيارة جرى البحث في تطوير سبل التعاون بين ​قوى الامن الداخلي​ وهذه المستشفى.



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