الأمن العام: تأمين عودة نازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية ل​نازحين سوريين​ من مناطق مختلفة في ​لبنان​ الى ​سوريا​ عبر مراكز ​المصنع​، ​العبودية​ و​القاع​ الحدودية، و​عرسال​ عبر معبر الزمراني على الحدود السورية، يوم غد الخميس اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً . وحددت المديرية نقاط التجمع على الشكل التالي: - ​طرابلس​ : محلة المعرض - العبودية: ساحة المركز - ​النبطية​ : مدرسة ​حسن كامل الصباح​ - صيدا: الملعب البلدي - الاولي Advertisements - بيروت: ​المدينة الرياضية​ - برج حمود: الملعب البلدي - المصنع : ساحة المغادرة - القاع : ساحة المغادرة - ​حاصبيا​ : سوق الخان - عرسال : ​وادي حميد​ – معبر الزمراني.

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