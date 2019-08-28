ترمب يشيد بجونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني

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واشنطن: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 أكتوبر.
وكتب ترمب على تويتر "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه +رجل عظيم+. أحبّ المملكة المتحدة"، معتبراً أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.
وأعلن جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا القرار الا يمنح النواب المعارضين للخروج بدون اتفاق وقتا كافيا للتصويت على قوانين تتيح تجنب حصول هذا الامر.
ونددت المعارضة بمناورة جونسون "المعادية للديموقراطية" والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
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