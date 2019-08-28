شرطي ينقذ حياة طفل رضيع

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عكاظ (النشر الإلكتروني)نشرت إدارة شرطة سكوتسفيل في ولاية فيرجينيا مقطع فيديو يصور إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر 19 شهرا.
وبحسب موقع "روسيا اليوم" أن إدارة الشرطة تتلقى تدريبات مستمرة على إجراء الإسعافات الأولية، حيث أثمرت جهود الرقيب، جيمس تالبوت، في إنقاذ الطفل، ومساعدته على التنفس من جديد، بعد أن كاد يتحول إلى اللون الأزرق، وانخفضت درجة حرارته عن المعدلات الطبيعية.
وبعد إجراء البروتوكول الطبي المتعارف عليه خلال تدريبات الإنعاش القلبي والرئوي، استطاع الطفل التنفس قبل وصول سيارة الإسعاف، التي نقلته فيما بعد إلى المشفى، وخرج معافى في نفس اليوم من هناك.
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من Euronews
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وفاة شخصين في حادث إنهيار عمارة بسبب تسرب للغاز في أوكرانيا
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب سبعة آخرون بجروح بعد انهيار جزء من مبنى سكني جراء تسرب الغاز في بلدة دروهوبيش في غرب أوكرانيا، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم الأربعاء. وقالت الخدمة في بيان إن حادث الإنفجار وقع جراء تسرب الغاز مضيفة أن رجال الانقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاذ. الانفجار وقع في حدود الساعة 2:46 صباحا ودمر جميع طوابق العمارة. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: رئيس وزراء كندا ترودو يمارس الرياضة على هامش قمة السبع خمسة قتلى و20 مفقودا إثر غرق قارب قبالة ساحل ليبيا
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23 قتيلا على الأقل في حريق شب في ملهى ليلي في المكسيك
ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز الأربعاء أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في حريق شب في ملهى ليلي بمدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك. وأفاد تقرير القناة الذي نسبته إلى مكتب المدعي العام لولاية فيراكروث بأن الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء أودى بحياة ثماني نساء و15 رجلا على الأقل بينما يعالج 13 آخرون في مستشفيات من إصابات خطيرة. وقالت القناة إن مكتب المدعي العام ذكر أنه يحقق في سبب الحريق لتحديد ما إذا كان متعمدا. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: جدار برلين و"السفر عبر الزمن" في معرض ألماني غضب فلسطيني بعد إزالة الخارجية الأمريكية "الأراضي الفلسطينية" من موقعها الالكتروني
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شاهد: رئيس وزراء كندا ترودو يمارس الرياضة على هامش قمة السبع
أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حصة رياضية صباحية للركض على ساحل منتجع بياريتز الفرنسي وذلك على هامش قمة دول مجموعة السبع. وليست هذه المرة الأولى التي تلتقط فيها الكاميرا ترودو وهو يتجاوز خطى حارسيحه الشخصيين، ففي صباح يوم أمس الإثنين التقط فريق تلفزيوني صورا لترودو وهو يركض. وفي يوم الأحد قال مساعد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ترودو غطس في مياه ساحل بياريتز الذي يطوقه الجنود الفرنسيون مرفوقا بسفير بريطانيا لدى فرنسا أد لويلين. للمزيد على يورونيوز: شاهد: فيفا تنشر تصريحا لطفل ليفربول وواقعته مع محمد صلاح وسط خلافات حادة .. مجموعة السبع تعقد قمتها في مدينة بياريتس الفرنسية
Euronews (Ar)
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صور: بالصدفة.. فتاة تعود لعائلتها بعد الاختطاف منهم لـ30 عام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.