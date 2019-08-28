شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد:صابر عطا تبرأ من جبهة السيد البدوى...وقرار استدعاء أعضاء الحزب للإستيضاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، باستدعاء كل من ورد أسمائهم فى بيان نشر بإحدى الصحف أمس الثلاثاء الموافق 27/8/2019، هو قرار صائب صادف صحيح اللائحة والتنظيم بالحزب.

وأكد "الهضيبي" فى بيان للوفد اليوم، أن قرار رئيس حزب الوفد، اتسم بالشفافية، وأنه يهدف إلى توضيح صحة ما جاء ببيان الأمس، فى ضوء إنكار الدكتور صابر عطا، -الوارد اسمه ضم المعلن عن أسمائهم ضمن المنسقين للجبهة- علمه بهذا البيان مطلقًا، وعدم موافقته عليه جملة وتفصيلًا.

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وشدد نائب رئيس الوفد، على أن "عطا" أكد رفضه للبيان، موضحًا أن رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، جاء بانتخابات حرة نزيهة وشفافة، وفاز بأغلبية غير مسبوقة، وأنه يجد ويجتهد في النهوض بحزب الوفد، وإرساء قواعده الليبرالية في كافة ربوع مصر، وإطلاقه العديد من المبادرات الإنسانية التى تهدف إلى توسيع قاعدة انتشار الحزب فى الشارع المصرى، ليبقى فى خدمة الوطن والمواطنين.