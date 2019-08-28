فايق يستقبل رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إدوارد نيدومينا - رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندى والوف المرافق له، بمقر المجلس . يأتى ذلك خلال زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية بدعوة من المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أعدت للضيف والوفد المرافق له عدة لقاءات مع بعض الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى ذوى الصلة فى معالجة الشكاوى ومقاومة الفساد . Advertisements

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