شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اليوم ،الأربعاء، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام .

يذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعت المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا" الأحد الماضى، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وقالت الشكوى إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة إستياء بالغة بين سيدات مصر.