شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار بأسيوط يطلق مبادرة "صحتك أهم لا للتدخين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب المصريين الأحرار بأسيوط عن إطلاق مبادرة "صحتك أهم لا للتدخين"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط ومديرية الشباب والرياضة.

وقال النائب جمال عباس أمين الحزب بأسيوط، إن ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والاهتمام بالشباب وتنفيذ كل ما هو متاح من خدمات لهم.

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ومن ناحية أخرى، عقد شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط اجتماعا بقيادة محمد أبو عين أمين الشباب وأحمد إبراهيم أمين مساعد والدكتور مينا ميلاد أمين شباب أبنوب وأحمد علي عضو أمانة شباب اسيوط مع وكيل وزارة الشباب والرياضة لمناقشة قضايا الشباب وتنفيذ دورات ومبادرات توعية ومنها مبادرة "صحتك اهم لا للتدخين " لتوعية الشباب بأضرار التدخين وكيفية الإقلاع عن التدخين والحفاظ على صحته.

وقال محمد أبو عين، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط للتنفيذ بمراكز الشباب وعمل محاضرات ودورات توعية.