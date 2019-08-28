شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور على عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقال عبد العال:"يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه".

وأضاف عبد العال: "هذه مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، فى أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثراً في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذى حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء".

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وتابع: "اتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلاً للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته".

واختتم البرقيه قائلا: "حفظكم الله من كل سوء وأعانكم على ما أقامكم فيه".