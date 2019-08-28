شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون بين مصر واليابان..271 مليون دولار قيمة صادرات القاهرة لـ"طوكيو" فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد محمود، الباحث السياسى بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، موضحا أن المشاركة المصرية فى قمة التيكاد تأتى فى وقت تعتبر مصر من أهم الدول الشريكة لليابان فى القارة الافريقية إلى جانب ترأس مصر الاتحاد الافريقى، حيث يمكن أن تستفيد مصر بمزيد من التعاون مع الاقتصادى الناجح مع اليابان إلى جانب عرض جهود القارة لتحقيق التنمية وإمكانية التعاون مع اليابان في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف الباحث السياسى بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن المساعدات اليابانية في أفريقيا تعود لخمسينيات القرن الماضى، إلى جانب انها تتميز عن المساعدات الغربية والأمريكية انها غير مشروطة وتهتم بمبدأ الأولويات والمصالح المشتركة التى يتم تحديدها على أساس حوار السياسات بين اليابان والدولة صاحبة المساعدات الاقتصادية.

وأشار الدكتور محمد محمود، إلى تاريخ التعاون بين مصر واليابان، قائلا: لمصر واليابان بصورة خاصة تاريخ حافل يمكن أن يمكون نموذج لدول القارة الافريقية ومشترك فى التعاون مصر واليابان، حيث قدمت اليابان لمصر مشروع المدارس اليابانية في مجالات البنية التحتية وهى مشروعات مفيدة وذات جدوي هام للمجتمع المصري فقدمت اليابان المساعدات في المجالات الصحية و التعليمة والثقافية ، موضحا أن بناء كوبرى قناة السويس وهو كوبري يربط بين الجانب الافريقي والجانب الاسيوي لضفاف قناة السويس بقرب من من خلال مساعدات التنمية الرسمية اليابانية بتقديم منحة عند زيارة الرئيس مبارك لليابان في مارس 1995 تقرر القيام بهذا المشروع كمشروع مشترك بين مصر واليابان وقد تم افتتاح الكوبري في أكتوبر 2001 وتحملت الحكومة اليابانية 60% من تكاليف إقامة الكوبرى وقدرها 13.5 مليار ين ياباني وتحملت الحكومة المصرية 9 مليارات ين ياباني أي حوالي 40% من التكلفة .

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وتابع: دار الأوبرا المصرية في القاهرة قامت اليابان بانشاء دار للأوبرا في القاهرة خلال زيارة الرئيس مبارك لليابان عام 1983 واكتمل بناؤها عام 1988 ، وعام 2003، قامت مصر واليابان بتوقيع اتفاقية تقدم لمصر قرضاً ميسراً تبلغ قيمته 8 مليارات ين ياباني لتنفيذ مشروع النقل الكهربائي بين القاهرة والإسكندرية ، في يوليو 2016، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E—JUST بقيمة 2 مليار ين ياباني .

واستطرد الباحث السياسى، حول أشكال التعاون بين مصر واليابان قائلا: في يوليو 2016، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E—JUST بقيمة 2 مليار ين ياباني، هذا إلى جانب التعاون لتشيد المدارس المصرية اليابانية والمساعدات لتشيد المتحف المصري الكبير "اكبر المتاحف في العالم " حيث قدمت اليابان لمصر قرض بقيمة 800مليون دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير الي جانب تقديم مساعدات فنية للحفاظ علي الاثار ومقتنيات المتحف .

ولفت إلى أن الصادرات المصرية للسوق اليابانية بلغت 271 مليون دولار خلال عام 2018، موضحا أن أهم صادرات مصر لليابان بعض المنتجات البترولية و السيراميك والملابس الجاهزة، السجاد، وأغطية الأرضيات، النباتات العطرية، القطن، الخضراوات المجففة خاصة البصل، بعض المنتجات الصناعات الغذائية، وبلغت الواردات المصرية من اليابان 994 مليون دولار خلال عام 2018، وكانت أهم السلع المستوردة السيارات والجرارات، المراجل والآلات، الأجهزة الكهربائية.