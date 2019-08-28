شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: النائب لا يستطيع تأدية دوره وهو خائف أو مرتجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة اليوم عن النائبة رانيا السادات بسبب وجود شبهة كيدية، لافتا إلى أن دور اللجنة هو البحث فى ثبوت أو عدم ثبوت الكيدية دون مناقشة ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته.

وأوضح "أبو شقة" لـ"الخليج 365"، أن الحصانة المكفولة للنائب أو القاضى أو الدبلوماسى ليس الهدف الأساسى منها أشخاص، وإنما الهدف هو أن يستطيع النائب أن يؤدى دوره دون رهبة أو رغبة أو أى مؤثرات.

وتابع "لأن النائب له حق الرقابة والتشريع فإذا أحس أنه عندما ينتقد مسئول أو شخص معين أو جهة معينة سيكون محل ملاحقة قضائية سيعكف عن الأمر وسينعكس ذلك على أساس العمل النيابى وهذا هو السبب فى إعطاء الدستور الحصانة للنائب، لافتا إلى أن هذه الحصانة ليست فى مصر، وإنما فى كل دساتير العالم، فلابد أن نكون أمام ضمانات وحصانة للنائب حتى يستطيع ان يؤدى دوره الحقيقى".

ولفت إلى أن الحصانة هدفها تمكين النائب من أداء دوره الرقابى مضيفا النائب لا يستطيع أن يؤدى دوره وهو خائف او مرتجف باى صورة.