شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. إباحوا «إرضاع الكبير» والأزهر: تتنافى مع مبادىء الدين والان مع تفاصيل الخبر
اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى الشيخ الألبانى أحد قادة شيوخ التيار السلفى والذى أجاز إرضاع الكبير، تلك الفتوى التى أثارت جدلا واسعا واعتبرها الأزهر أنها تتنافى مع مبادئ الدين الإسلام.
الشيخ الألبانى زعم فى فتوته أنه يجوز للرجل الكبير أن يرضع من المرأة لكى تحرم عليه ، إلا أن المجلس الأعلى للأزهر علق على مثل هذه الفتوى فى عام 2007 مبينا خطئها، حيث قال إن فتوى إرضاع الكبير تتنافى مع مبادىء الدين الإسلامى الحنيف وتخالف مبادئ التربية والأخلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر فتوى مضلة للسلفيين.. إباحوا «إرضاع الكبير» والأزهر: تتنافى مع مبادىء الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.