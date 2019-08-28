شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. إباحوا «إرضاع الكبير» والأزهر: تتنافى مع مبادىء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى الشيخ الألبانى أحد قادة شيوخ التيار السلفى والذى أجاز إرضاع الكبير، تلك الفتوى التى أثارت جدلا واسعا واعتبرها الأزهر أنها تتنافى مع مبادئ الدين الإسلام.

الشيخ الألبانى زعم فى فتوته أنه يجوز للرجل الكبير أن يرضع من المرأة لكى تحرم عليه ، إلا أن المجلس الأعلى للأزهر علق على مثل هذه الفتوى فى عام 2007 مبينا خطئها، حيث قال إن فتوى إرضاع الكبير تتنافى مع مبادىء الدين الإسلامى الحنيف وتخالف مبادئ التربية والأخلاق.

