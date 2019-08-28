سوديك تطلق مشروع "The Estates" في الربع الأخير من 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستطلق مشروع ذا استيتس "The Estates" خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت سوديك، أن شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية المملوكة بالكامل لشركة سوديك، اعتمدت المخطط العام لمشروعها المقرر إقامته على قطعة الأرض المملوكة لشركة اليسر بمدينة الشيخ زايد.

وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، إن هذه الموافقة تتيح لسوديك إطلاق مشروع ذا استيتس "The Estates" خلال الربع الرابع من 2019.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يتخطى إجمالي مبيعات المشروع 7 مليارات جنيه على مدار 8 سنوات، وهو ما يعظم من إيرادات الشركة المستقبلية من خلال زيادة محفظة مشروعاتها في غرب القاهرة.

ووصف شريف، المشروع بأنه يُعد استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع سوديك وست في تلك المنطقة.

وتقع قطعة الأرض بالكيلو 44 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ، الذي يبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من مشروع "سوديك وست"، أكبر مشروعات سوديك في غرب القاهرة، وتبلغ مساحة المشروع المقرر إقامته عليها حوالي 630 ألف متر مربع.

وسيضم مشروع ذا استيتس "The Estates" 500 وحدة سكنية عبارة عن نماذج متنوعة من المنازل العائلية المنفردة بدءا من الفيلات ذات الطابق الواحد حتى التاون هاوس، بحسب البيان.