محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، غير صحيح.
وأهابت القوات المسلحة في بيان لها الأربعاء، بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات، وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الإدعاءات المغرضة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة في بيان رسمي: لا نمتلك سلاسل صيدليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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