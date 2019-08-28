الموسيقات العسكرية تواصل عروضها بالمهرجان الدولى الـ12 بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - محمود مصطفى:

واصل الفريق السيمفوني العسكري تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الـ12 للموسيقات العسكرية " سباسكيا تاور" الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان عبر صحفته الرسمية، على "فيسبوك"، الأربعاء، أن الفريق المصري قدم العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .

وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الاحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية، وقدم­ الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتي شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض.

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ووزع الفريق عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية فى مصر .

وأشار المتحدث العكسري إلى أن مشاركة الفريق المصري في المهرجان تؤكد على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون، وأيضاً تساهم في الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب، وتمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور .

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