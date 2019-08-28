الشيخ نعيم قاسم : حزب الله سيردّ على إسرائيل لكن أستبعد الحرب

وكالات- ذكر الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني أن حزب الله سيرد على إسرائيل بعد سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه إستبعد أن تندلع حرب جديدة.

وقال قاسم في مقابلة مع الخدمة العربية بقناة "آر.تي" الروسية ليلة البارحة (الثلاثاء 27 أوت 2019) "أستبعد أن تكون الأجواء أجواء حرب. الأجواء هي أجواء رد على إعتداء... وكل الأمور تتقرر في حينها".