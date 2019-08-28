وزارة الداخلية في غزة ..انفجار ثان يستهدف حاجز للشرطة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، منذ قليل وقوع إصابات جراء انفجار ثان استهدف حاجزا للشرطة غرب مدينة غزة. وقالت الداخلية في بيان ”انفجار آخر استهدف حاجزا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة“. ولفتت أن الانفجار خلف عددا من الإصابات. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة. وأشارت أن الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

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