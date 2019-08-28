وزير الخارجية الأردني يستعرض مع مسؤول كيني المستجدات الأقليمية

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري، المستجدات الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا والحرب ضد الإرهاب.
أهمية استمرار وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، وزيادة التنسيق إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما فيما يتعلق بجهود محاربة الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الجانبين أكدا - خلال اللقاء -
مختلف المجالات، خصوصا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به السلطتان التشريعيتان في البلدين لتعزيز التعاون وتفعيل التواصل.
وأكد الصفدي حرص بلاده على بناء علاقات مع كينيا، وتعزيز آفاقها في
وأشار الصفدي إلى ما تتمتع به المملكة من مزايا اقتصادية وموقع جغرافي يجعلها حلقة وصل بين المنطقة وقارة أفريقيا، ما عزز سبل تنشيط حركة التجارة والصادرات.
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