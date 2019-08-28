الإعلام العبري: إسرائيل تغلق مجالها الجوي قرب لبنان

نقل موقع "ديبكا" الاستخباراتي عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي أغلق، اليوم الأربعاء، المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان، وأكد في بيان أن "قوات جيش

الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله توعد إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد

بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار واحدة منها وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة "القبة الحديدية".