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قتلى وجرحى إثر فيضانات تجتاح جنوب غربي اليابان

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حذرت السلطات اليابانية المواطنين في جنوب غربي البلاد، خصوصًا في جزيرة كيوشو، من الفيضانات جراء هطول أمطار غزيرة، أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين على الأقل.

وذكرت السلطات المحلية، أن رجلا في الثمانين من العمر قضى غرقا في فوكووكا أثناء محاولته الخروج من سيارته التي غمرتها المياه، فضلا عن العثور على شخص آخر في منطقة شاغا.

من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة: "تم تسجيل خسائر كبرى في مناطق مختلفة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار وانزلاقات التربة والمنازل التي غمرتها المياه"، موضحا أن فداحة الأضرار قد تزداد في

الساعات المقبلة.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات للمواطنين بضرورة الإجلاء، وقال مسؤول في الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية خلال مؤتمر صحفي نظم بشكل طارئ صباح الأربعاء، إن "مخاطر حدوث كارثة مرتفعة جدا ... علينا اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية لضمان الحماية .... أرجوكم لا تتأخروا".

وأظهرت القنوات التلفزيونية مشاهد لأحياء سكنية كاملة غطتها الوحول، مع سيارات غمرتها مياه الفيضانات بشكل شبه تام.

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وتسببت العاصفة الجوية باضطرابات في حركة الملاحة الجوية. وألغيت اكثر من 800 رحلة

داخلية من وإلى مدن غرب اليابان، كذلك ألغي عدد كبير من رحلات القطار السريع.

كذلك ألغيت رحلات العبارات بين جزيرة شيكوكو الجنوبية وباقي أنحاء اليابان جراء الأمواج العاتية.

وتتعرض اليابان، وخصوصا جنوب غرب البلاد، كل سنة لفترات تهطل فيها الأمطار بغزارة. ويؤدي هطول هذه الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع كبير في منسوب مياه الأنهار، وإلى انزلاقات للتربة غالبا ما توقع ضحايا.

وفي يوليو 2018 أدت الفيضانات إلى سقوط أكثر من مئتي قتيل في البلاد.

ومنتصف الشهر الحالي ضربت عاصفة مدارية اليابان مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى مصرع شخص واحد على الأقل وإطلاق تحذيرات من انزلاقات أرضية وفيضانات، كما دفعت إلى إصدار أوامر بإجلاء السكان، وأحدثت اضطرابات في حركة المواصلات.

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