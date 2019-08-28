الارشيف / اخبار العالم

باكستان تطالب بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في كشمير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن باكستان طالبت، اليوم الأربعاء، بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند.


ونقلت الوكالة الباكستانية الرسمية عن مصادر باكستانية - وصفتها بـ"المطلعة" - القول إن خطوة

الهند غير القانونية لضم الإقليم المتنازع عليه صعدت التوترات بين الدولتين المجاورتين النوويتين.


وأوضحت أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي أجرته المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة

لودهي مع مساعد الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خالد خيري في نيويورك في وقت سابق اليوم؛ حيث حثت لودهي المسئول الأممي على اتخاذ الخطوات لتعزيز بعثة المراقبة العسكرية على الخط الفاصل في كشمير.


وقالت الدبلوماسية الباكستانية "إن القوات الهندية زادت من انتهاكاتها على طول خط المراقبة".
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تطالب بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا