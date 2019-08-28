باكستان تطالب بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في كشمير

أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن باكستان طالبت، اليوم الأربعاء، بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند.



ونقلت الوكالة الباكستانية الرسمية عن مصادر باكستانية - وصفتها بـ"المطلعة" - القول إن خطوة

الهند غير القانونية لضم الإقليم المتنازع عليه صعدت التوترات بين الدولتين المجاورتين النوويتين.



وأوضحت أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي أجرته المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة

لودهي مع مساعد الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خالد خيري في نيويورك في وقت سابق اليوم؛ حيث حثت لودهي المسئول الأممي على اتخاذ الخطوات لتعزيز بعثة المراقبة العسكرية على الخط الفاصل في كشمير.



وقالت الدبلوماسية الباكستانية "إن القوات الهندية زادت من انتهاكاتها على طول خط المراقبة".

