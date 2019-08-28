أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن باكستان طالبت، اليوم الأربعاء، بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند.
الهند غير القانونية لضم الإقليم المتنازع عليه صعدت التوترات بين الدولتين المجاورتين النوويتين.
ونقلت الوكالة الباكستانية الرسمية عن مصادر باكستانية - وصفتها بـ"المطلعة" - القول إن خطوة
لودهي مع مساعد الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خالد خيري في نيويورك في وقت سابق اليوم؛ حيث حثت لودهي المسئول الأممي على اتخاذ الخطوات لتعزيز بعثة المراقبة العسكرية على الخط الفاصل في كشمير.
وأوضحت أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي أجرته المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة
وقالت الدبلوماسية الباكستانية "إن القوات الهندية زادت من انتهاكاتها على طول خط المراقبة".
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تطالب بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.