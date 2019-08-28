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سفير البحرين في واشنطن يتعرض لعملية سرقة عنيفة أثناء إقامته في فرنسا

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تعرض سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة، الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، لعملية سرقة عنيفة أثناء توجهه للإقامة لدى أصدقائه في بلدة فالوريس بجنوب فرنسا.

وأكد مصدر قضائي نقلته وكالة "فرانس برس" أن أحداث الواقعة تعود إلى يوم الأحد المنصرم في حي "كاليفورنيا" الراقي الواقع

في أعالي البلدة.

وأفاد المصدر بأن ثلاثة أو أربعة أشخاص اعترضوا سيارة السفير لدى توجهه إلى مكان إقامة أصدقائه، حيث كان برفقة عقيلته وابنتيه الاثنتين، وقام الجناة برش الغاز المسيل للدموع على السيارة، قبل أن يوجهوا له ضربة على

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مستوى الرأس.

وسرق المعتدون بعدها ساعة السفير اليدوية التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، إلى جانب حقيبة زوجته اليدوية التي كانت تحتوي على مبالغ نقدية وبطاقات الهوية.

وتكفل رجال الحماية المدنية بحالة العائلة التي لم يدخل أي من إفرادها إلى المستشفى، على الرغم من معاناة السفير من جرح دام في رأسه.

وفتحت المصالح الأمنية في مدينة نيس الفرنسية تحقيقا في الحادث من أجل القبض على المعتدين.

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