لافروف: الاتفاق النووي مع إيران يحتاج قبول جميع المشاركين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تعليقا على اقتراح فرنسا بتخفيف العقوبات على إيران مقابل تنفيذ خطة العمل الشاملة:" إن خطوات الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع المشاركين فيه".

وأضاف لافروف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :" لقد

بحث الرئيسان الروسي والفرنسي ، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، مؤخرا موضوع الحفاظ على خطة العمل الشاملة مع إيران بالتفصيل"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أيد اقتراح ماكرون بضرورة إحياء هذه الخطة .وتابع لافروف قائلا :" نرى أن الخطوات المحددة في هذا الاتجاه تتمثل في عملية التفاوض والمشاورات"،موضحا أن مثل هذه الخطوات ستكون ناجحة إذا كانت مقبولة لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة ، بما في ذلك إيران .وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستكون على استعداد للمساعدة في التوصل إلى مث هذه النتيجة المقبولة من جميع أطراف الاتفاق النووي .