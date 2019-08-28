لافروف: الاتفاق النووي مع إيران يحتاج قبول جميع المشاركين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تعليقا على اقتراح فرنسا بتخفيف العقوبات على إيران مقابل تنفيذ خطة العمل الشاملة:" إن خطوات الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع المشاركين فيه".
وأضاف لافروف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :" لقد
وتابع لافروف قائلا :" نرى أن الخطوات المحددة في هذا الاتجاه تتمثل في عملية التفاوض والمشاورات"،موضحا أن مثل هذه الخطوات ستكون ناجحة إذا كانت مقبولة لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة ، بما في ذلك إيران .
وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستكون على استعداد للمساعدة في التوصل إلى مث هذه النتيجة المقبولة من جميع أطراف الاتفاق النووي .
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