بعد موافقة ملكة بريطانيا على طلب تعليق البرلمان.. ترامب يشيد بقرار جونسون

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 أكتوبر.

وكتب ترامب على "تويتر": "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه +رجل عظيم+. أحبّ المملكة المتحدة"، معتبراً أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

ويأتي ذلك، بعدما وافقت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، على طلب من جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت.

وكانت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أفادت، بأن زعيم "حزب العمال" جيرمي كوربن، وزعيمة "الحزب الليبرالي الديموقراطي" جو سوينسون، كتبا للملكة إليزابيث الثانية للاحتجاج على قرار جونسون.

ونقلت الوكالة عن كوربن القول، إنه كتب الرسالة "للاحتجاج بأشد العبارات باسم حزبي"، وأضاف :"أعتقد أن كافة أحزاب المعارضة الأخرى ستنضم إلينا في هذا الشأن".

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وكان جونسون طلب اليوم الأربعاء، من الملكة أليزابيث الثانية تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر لتنفيذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار غضب النواب المعارضين لـ "بريكست".

واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو الخطوة بأنها "فضيحة دستورية". واشتهر بيركو خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتاً جديداً حول اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوروبي، مشترطاً تغيير مضمونه، ما دفع لاتهامه بأنه يريد تخريب "بريكست".

وفي السياق، تراجعت الأسهم البريطانية خلال التعاملات اليوم الأربعاء، وسط تزايد المخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بعدما طلبت الحكومة تعليق عمل البرلمان.

وتراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" 0.4 % عند الساعة 13:12 بتوقيت لندن، ليخسر بذلك مكاسب كان قد حققها في وقت سابق. كما تراجع مؤشر "فايننشال تايمز" 1%.

وتراجع أيضاً سعر صرف الجنيه الإسترليني، كما تراجعت البورصة الإيرلندية، وفقد مؤشرها الرئيسي 1% من قيمته.