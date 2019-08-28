في خطوة قد تثير غضب بكين.. سفينة حربية أميركية تمر في بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الأميركي، إن مدمرة تابعة للبحرية أبحرت قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، اليوم الأربعاء، في خطوة من المتوقع أن تثير غضب بكين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توتراً.

وقالت ريان مومسن، المتحدثة باسم الأسطول السابع الأميركي، لوكالة "رويترز"، إن المدمرة "واين إي. ماير" نفذت المهمة، وأبحرت على مسافة 12 ميلاً بحرياً من "فيري كروس" و"مستشيف ريفس".

وأضافت أن العملية نُفذت "لتحدي المطالبات البحرية المغالى فيها، والحفاظ على حق الوصول للممرات المائية بموجب القانون الدولي".

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وكانت الصين اتهمت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، "بالتصعيد الخبيث" للوضع في بحر الصين الجنوبي، وتوجيه الانتقادات لها بدون مبرر، بعدما قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إن بكين "تتدخل بالإكراه" في مياه تطالب فيتنام بالسيادة عليها.

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن، أن سفينة استطلاع صينية وسّعت نطاق أنشطتها يوم السبت، لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامي، بعد أن عبّرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين في ممرات مائية متنازع عليها.