3 قتلى و20 جريحاً باشتباكات في حماة وإدلب

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، وأصيب أكثر من 20 آخرين بمعارك بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة في مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب.

وقال مصدر في المعارضة المسلحة إن الاشتباكات جرت في بلدات معرشورين والتح ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي، معتبراً أنها تمهيد لعملية عسكرية باتجاه منطقة معرة النعمان لاستكمال السيطرة على الطريق الدولي حماة-حلب.

اقرأ أيضاً... 60 قتيلاً باشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب

وأضاف المصدر أن فصائل المعارضة استهدفت مواقع القوات الحكومية في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بصواريخ "غراد"، وعلى محور بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت القوات الخاصة الروسية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "نفذت عملية نوعية ضد أحد الأهداف الإرهابية في منطقة سهل الغاب غرب مقاطعة حماة التي لاتزال تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية".