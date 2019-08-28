كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث قتلى وأكثر من 20 جريحاً في غارات جوية على ريفي حماة وإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقط اليوم الأربعاء، ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحاً في غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية السورية والروسية على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب.
وأكد القائد، "ردت فصائل المعارضة على القصف الجوي من قبل الطائرات الروسية والسورية باستهداف مواقع القوات الحكومية والروسية في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بصواريخ غراد، ومقتل مجموعة من عناصر القوات الحكومية بعد استهدافهم بصاروخ على محور بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي".
ولفت القائد إلى أن فصائل المعارضة تمكنت من صد عملية تسلل للقوات الخاصة الروسية على محور بلدة الحاكورة بسهل الغاب بريف حماة الغربي.
وتواصل الطائرات الحربية السورية والروسية قصفها لمناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي.
وبعد ثلاثة أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوما تمكنت خلاله من السيطرة على مدينة خان شيخون الإستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق عن "اشتباكات عنيفة اندلعت فجرا شرق مدينة خان شيخون واستمرت لساعات طويلة إثر شن فصائل جهادية ومعارضة هجوما على مواقع لقوات النظام".
وتمكنت قوات النظام من صد الهجوم، الذي قاده فصيل "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، بإسناد جوي من قواتها وطائرات روسية، وفق المرصد.
وأسفرت المعارك، بحسب المصدر ذاته، عن مقتل 29 عنصرا من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، مقابل 23 من الفصائل، بينهم 16 جهاديا.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.
على جبهة أخرى، أحصى المرصد مقتل ثمانية من مقاتلي الفصائل والجهاديين في ريف إدلب الشرقي، إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع لقوات النظام قريبة من مطار أبو الضهور العسكري.
وتسيطر قوات النظام على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي منذ نهاية العام 2017.
كما تدور اشتباكات على جبهة ثالثة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، المحاذي لإدلب.
وأسفر قصف مروحيات قوات النظام الثلاثاء، بحسب المرصد، عن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل في بلدة معرشورين، كما قتل إمام مسجد في قرية تلمنس.
ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يستكمل تنفيذه.