تركيا تدرس شراء طائرات حربية روسية

تناقش أنقرة وموسكو تسليم طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى تركيا، قال ديمتري شوجاييف رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري، إن أنقرة تجري محادثات مع موسكو بشأن شراء طائرات حربية روسية.

وأضاف شوجاييف، أنه سيجري محادثات اليوم الأربعاء، مع رئيس قطاع صناعات الدفاع التركية إسماعيل ديمير، متحدثًا في معرض ماكس 2019 الدولي للطيران والفضاء يوم الثلاثاء.

قال شوجاييف، إنهم "سيمضون قدمًا في عمليات التسليم المحتملة لطائرات Su-35 أو Su-57s مع ابداء الاهتمام الكبير، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات العقود ".

وقال المسؤول الروسي، إن أنقرة وموسكو سوف يناقشان أيضًا عمليات التسليم والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية، لكنه أضاف أنه "لا يوجد طلب (من تركيا)، ويجب إجراء مشاورات" بشأن شراء الطائرات المقاتلة.

وصرح شوجاييف في حديثه إلى سبوتنيك اليوم الأربعاء، إن موسكو قد تساعد تركيا على بناء مقاتلات الجيل الخامس TF-X الخاصة بها.

وقد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائرة مقاتلة روسية متطورة على نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المعرض الجوي.

تفقد بوتين وأردوغان قمرة القيادة للطائرة المقاتلة من طراز Su-57 من الجيل الخامس، وقام القائدان أيضًا بجولة في طائرة مقاتلة من طراز Su-35 وعروض طائرات الهليكوبتر وطائرة برمائية.

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ذكرت خدمة انترفاكس للأنباء أنه عندما استفسر الرئيس أردوغان خلال الجولة عن شراء وتوافر سو 57، رد بوتين: "يمكنك الشراء". Su-57 هي خامس طائرة مقاتلة متعددة الأدوار من الجيل الخامس في روسيا، وقال أردوغان أيضا إن تركيا تريد مواصلة التعاون في صناعة الدفاع مع روسيا.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب بوتين في الوقت الذي وصلت فيه الدفعة الثانية من معدات الدفاع الجوي الروسية إلى أنقرة أمس الثلاثاء، "نتخذ خطوات إيجابية في قطاع الصناعة الدفاعية مع بدء تشغيل أنظمة S-400".

وأضاف "مع ذلك، أتيحت لنا في اجتماعاتنا اليوم الفرصة لمناقشة الخطوات التي يمكن أن نتخذها في مختلف المجالات في صناعة الدفاع وما يمكننا القيام به".

تم التسليم الأولي لأجزاء من طائرات S-400s، والتي زعمت واشنطن أنها غير متوافقة مع معدات دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى أنقرة في يوليو على الرغم من تهديدات بفرض عقوبات أمريكية محتملة على عملية الشراء.

ولم تقم واشنطن بعد بسن الحظر، لكنها بدأت الشهر الماضي في إزالة تركيا من برنامجها لتصنيع الطائرات من طراز F-35، التي تخطط تركيا أيضًا لشرائها.

وردًا على ذلك، قال أردوغان إن تركيا ستتجه إلى أماكن أخرى لتلبية احتياجاتها.

