كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وثائقي أوروبي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل قطر للجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، سيتم بثه قريبا، تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية.

واعتمد الفيلم الوثائقي على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخططات لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي في دول أوروبية عدة.

وبينما لا تنفك دولة قطر عن الترويج لنفسها تحت مسميات إنسانية وبرامج خيرية، فإن الفيلم الوثائقي، الذي ستبثه قناة "آر تي بي إف" البلجيكية يكشف مراوغة الدوحة وازدواجية أهدافها، التي لا تمت للشعارات الخيرية بصلة.

ويشكل التحقيق التلفزيوني الفرنسي البلجيكي المشترك إدانة جديدة تضاف إلى أخرى قديمة سلطت الأضواء على وجه التحديد على خفايا "مؤسسة قطر الخيرية"، وهو الاسم البراق، الذي سخرته الدوحة لتمويه مساعيها المتطرفة في أوروبا.

ويكشف الوثائقي، الذي سيعرض ضمن برنامج للصحفي، فرانسوا مازور، كيف موّلت قطر 140 مشروعا ومركزا ثقافيا في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

واستغرق الفيلم من الفريق الصحفي، عامين من البحث والتقصي، من أجل تتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في عدد من الدول الأوروبية.

ودعم الفيلم معلوماته بالأدلة وتحليل الخبراء، والأهم من ذلك كله إجراء مقابلات مع قيادات تلك المؤسسات ومواجهتهم بكل الحقائق التي فضحت وجههم الحقيقي، وكذلك وجه الدوحة.

ومن بين الحقائق التي يستعرضها الفيلم الوثائقي إنفاق الدوحة أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014 دعما لكيانات الإرهاب في أوروبا.

ويكشف الوثائقي عن دعم قطر لمشروع متطرف تغلغل في 6 دول أوروبية، يتضمن إنشاء أكثر من 100 مشروع تم زرعها في أوروبا بهدف خلق ثقافة مضادة بين المسلمين في هذه الدول.

ويستعرض الفيلم الوثائقي قائمة طويلة من المشاريع، التي مولتها قطر بملايين الدولارات في دول أوروبية كاشفا عن حلقة سوداء يتوقف الفيلم عندها متسائلا عن مدى الاتساع الحقيقي لمشروع قطر وحدوده.

ويأتي الفيلم الوثائقي بعد أشهر من كشف كتاب فرنسي حمل عنوان "أوراق قطرية"، دعم الدوحة لمؤسسات ومشاريع مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وسويسرا.

وكشف الكتاب الذي صدر في أبريل الماضي جوانب من "الدعم السخي"، الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان والشخصيات التي تروج أفكارا متطرفة تحت غطاء أكاديمي وتعليمي وخيري في عدد من دول أوروبا.

كشف فيلم وثائقي فرنسي جديد النقاب عن تمويل قطر لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين.

ويتناول الفيلم وهو بعنوان: "قطر.. حرب نفوذ الإسلام السياسي في أوروبا"، الأنشطة المشبوهة لمنظمة قطر الخيرية، بما في ذلك الوقائع المذكورة في كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو.

وبحسب محطة "إر.بي.تي" البلجيكية، فالفيلم، الذي سيعرضه الصحفي الفرنسي فرانسوا مازور في برنامج "دوك شوت"، في 5 سبتمبر المقبل، يكشف الوجه الآخر لمنظمة "قطر الخيرية" التي تتظاهر بتقديم مساعدات إنسانية لكنها في الحقيقة أداة لتمويل مشروع الإسلام السياسي القطري في أوروبا.

كما يكشف قدراً كبيراً من المعلومات السرية عن المنظمة غير الحكومية، ويعرض تفاصيل برنامج تمويل الإسلام السياسي في جميع أنحاء أوروبا المرتبط بتنظيم الإخوان.

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وفي بداية الفيلم الوثائقي للمخرج الفرنسي جيروم سيسكان، يظهر ذراع يد لشخص مجهول يسلم معلومات على أداة تخزين المعلومات "يو.إس.بي" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو حول الأنشطة القطرية في أوروبا عبر "قطر الخيرية".

ووفقاً للمحطة البلجيكية، فإن أداة التخزين بالفليم تحتوي على آلاف الوثائق السرية عن المنظمة المرتبطة بعائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.

كما تتضمن هذه الوثائق قوائم المانحين ومراسلات البريد الإلكتروني والتحويلات المصرفية.

ويعرض الفيلم تسريبات ووثائق لم يسبق لها مثيل، تفضح المخطط القطري لنشر التطرف وتمويل قوى التطرف والإرهاب في أنحاء أوروبا، عبر 140 مشروعاً ومركزاً ثقافياً، ومدارس تتصل جميعها بتنظيم الإخوان في القارة العجوز.

كشف فيلم وثائقي فرنسي جديد النقاب عن تمويل قطر لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين.

ويتناول الفيلم وهو بعنوان: "قطر.. حرب نفوذ الإسلام السياسي في أوروبا"، الأنشطة المشبوهة لمنظمة قطر الخيرية، بما في ذلك الوقائع المذكورة في كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو.

وبحسب محطة "إر.بي.تي" البلجيكية، فالفيلم، الذي سيعرضه الصحفي الفرنسي فرانسوا مازور في برنامج "دوك شوت"، في 5 سبتمبر المقبل، يكشف الوجه الآخر لمنظمة "قطر الخيرية" التي تتظاهر بتقديم مساعدات إنسانية لكنها في الحقيقة أداة لتمويل مشروع الإسلام السياسي القطري في أوروبا.

كما يكشف قدراً كبيراً من المعلومات السرية عن المنظمة غير الحكومية، ويعرض تفاصيل برنامج تمويل الإسلام السياسي في جميع أنحاء أوروبا المرتبط بتنظيم الإخوان.

وفي بداية الفيلم الوثائقي للمخرج الفرنسي جيروم سيسكان، يظهر ذراع يد لشخص مجهول يسلم معلومات على أداة تخزين المعلومات "يو.إس.بي" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو حول الأنشطة القطرية في أوروبا عبر "قطر الخيرية".

ووفقاً للمحطة البلجيكية، فإن أداة التخزين بالفليم تحتوي على آلاف الوثائق السرية عن المنظمة المرتبطة بعائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.

كما تتضمن هذه الوثائق قوائم المانحين ومراسلات البريد الإلكتروني والتحويلات المصرفية.

ويعرض الفيلم تسريبات ووثائق لم يسبق لها مثيل، تفضح المخطط القطري لنشر التطرف وتمويل قوى التطرف والإرهاب في أنحاء أوروبا، عبر 140 مشروعاً ومركزاً ثقافياً، ومدارس تتصل جميعها بتنظيم الإخوان في القارة العجوز.

ويستعرض الفيلم الوثائقي قائمة طويلة من المشاريع، التي مولتها قطر بملايين الدولارات في دول أوروبية كاشفا عن حلقة سوداء يتوقف الفيلم عندها متسائلا عن مدى الاتساع الحقيقي لمشروع قطر وحدوده.

ويأتي الفيلم الوثائقي بعد أشهر من كشف كتاب فرنسي حمل عنوان "أوراق قطرية"، دعم الدوحة لمؤسسات ومشاريع مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وسويسرا.

وكشف الكتاب الذي صدر في أبريل الماضي جوانب من "الدعم السخي"، الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان والشخصيات التي تروج أفكارا متطرفة تحت غطاء أكاديمي وتعليمي وخيري في عدد من دول أوروبا.