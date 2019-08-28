مرحلة الاستئناف انطلقت.. تأجيل محاكمة خلية “شمهروش” إلى يوم 11 شتنبر

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في جريمة شمهروش، التي أدت إلى مقتل سائحتين اسكندنافيتين، إلى يوم 11 شتنبر المقبل.

ومثل المتهمون أمام رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية، يوسف العلقاوي، بعدما صدرت في حقهم أحكام من طرف محكمة الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف الملكفة بقضايا الإرهاب بسلا، تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام.

وكان الحكم الأولي الذي صدر في 18 يوليوز الماضي، قضى بالإعدام في حق كل من المتهمين الثلاثة الرئيسيين، عبد الصمد الجود ويونس أوزيان ورشيد أفاطي.

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كما صدر حكم بالسجن المؤبد في حق متهم تراجع عن المشاركة في الجريمة، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 5 سنوات و30 سنة.

بالمقابل، وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة لفائدة ذوي الهالكة “مارين أولاند” بمبلغ مليوني درهم، كتعويض يؤديه تضامنا المتهمون الرئيسيون الأربعة، ورفضت المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.

ورفضت المحكمة أيضا إدخال الممثلين القانونيين لجمعية دار القرآن بمراكش، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.