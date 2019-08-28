برشلونة يحدد موعد تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام

كشف برنامج “الشيرينغيتو” الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد الذي حدده فريق برشلونة من أجل تقديم نيمار دا سيلفا، لاعبا جديدا في صفوف الفريق الكطلوني.

ووفقا للبرنامج نفسه، فإن بطل إسبانيا سيقدم غدا الخميس، في ملعب “كامب نو”، النجم البرازيلي للجماهير النادي ووسائل الإعلام، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد “الشيرينغيتو”، أن صفقة انتقال نيمار إلى البارصا ستُحسم على الأرجح اليوم الأربعاء، ليتم تقديم اللاعب يوم غد الخميس، بشكل رسمي عنصرا جديدا في تشكيلة “البلاوغرانا”.

وأشارت عدة تقارير إسبانية أن مسؤولي النادي الإسباني عرضوا على نظرائهم في باريس سان جيرمان، الاستفادة من خدمات أكثر من لاعب على غرار عثمان ديمبيلي وسيميدو، بالإضافة لعرض مالي مقابل عوودة نيمار إلى برشلونة.