الوصول والبقاء في منصب مدير مؤسسة تعليمية أصبحَ بالإمتحان..قرار لوزارة أمزازي يُحدد الشروط – تفاصيل

بعدمَا كانَ الولوج إلى منصب مدير في مؤسسة عمومية أو إطار تربوي يحتاج فقط إلى “الإسناد” وشروط تتعلق بالأقدمية ونقاط التفتيش، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا صدر في الجريدة الرسمية لغشت الجاري، ينظم إجراء مباراة للولوج لهذه المناصب، ونص على شروط معينة للترشح له.

ويتعلق الأمر بقرار وزارة أمزازي رقم 1859.19 الصادر في يونيو 2019 بتحديد كيفية تنظيم امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الخاص بالأطر المزاولة لمهام الإدارة التربوية.

ويُفهم من قرار وزارة التربية الوطنية، أنّ جل الأطر التي سبقت وحضيت بامتياز الوصول إلى هذا المنصب دونَ مباراة أنها مطالبة بداية من الدخول الاجتماعي القادم، بإجراء امتحان التخرج، إضافة للراغبين الجدد في الترشح، وتنص المادة الثانية من القرار المذكور، أنه يجري الإعلان عن الامتحان بشكل سنوي، كما يُلزم المترشحون والمترشحات بضرورة التوفر على الشروط التالية: على الأقل أربع سنوات من الخدمة الفعلية ضمن أطر الإدارة التربوية، أنّ لايكونوا قد سبق لهم الخضوع لتكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية أن يكونوا حاصلين على معدل 50 من أصل 100 في تقييم المكتسبات من طرف المندوب الإقليمي الذي يشرف على الدائرة الترابية للمؤسسات التعليمية للمترشح.